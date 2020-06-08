В квартире московского стрелка нашли алкоголь и нейростимуляторы

08.06.2020, 9:53, Новости дня

Следователи при осмотре квартиры мужчины, устроившего стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы обнаружили алкоголь и «Фенибут» – рецептурное ноотропное средство, сообщила представитель Главного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен алкоголь и «Фенибут», – передает ТАСС слова Ивановой.

Данное лекарство – нейростимулятор, используется для активизации обмена веществ в нервных клетках и улучшает мыслительные процессы при неврологических проблемах.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что пока стрелявший Дмитрий Павлов не допрошен, он находится в больнице, его сейчас оперируют. «Со слов соседей, мужчина недавно развелся с женой», – сказал он. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Павлов мог находиться в неадекватном состоянии.

Напомним, стрельба произошла на улице Строителей. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, ранив двух прохожих.

В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение.

Установлена личность задержанного. Это Дмитрий Павлов 1969 года рождения. Врачи проводят мужчине операцию.