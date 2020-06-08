Шредер переизбран главой совета директоров Роснефти

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08.06.2020, 9:53, Новости дня

Совет директоров Роснефти переизбрал Герхарда Шредера председателем компании, сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Также в ходе заседания совета директоров были сформированы составы комитетов совета директоров. В комитет по аудиту избраны Ханс-Йорг Рудлофф (председатель), Маттиас Варниг, Олег Вьюгин. В комитет по кадрам и вознаграждениям вошли Маттиас Варниг (председатель), Файзал Алсуваиди, Ханс-Йорг Рудлофф. Членами комитета по стратегии и устойчивому развитию стали Роберт Дадли (председатель), Александр Новак, Файзал Алсуваиди, Олег Вьюгин и Хамад Рашид аль-Моханнади, говорится в сообщении компании.

Всего в совет директоров Роснефти входят 11 человек – председатель попечительского совета Qatar Community College Хамад Рашид аль-Моханнади, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни и представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди. 



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