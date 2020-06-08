Большинство в городском совете Миннеаполиса – за роспуск департамента полиции

08.06.2020, 9:50, Новости дня

Департамент полиции Миннеаполиса может вскоре претерпеть радикальные изменения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего две недели назад при задержании четырьмя городскими полицейскими.

Девять из 12 членов городского совета объявили на митинге в городском парке, что они поддерживают роспуск департамента и его замену некоей общинной моделью поддержания общественной безопасности.

Как именно будет выглядеть эта модель, в деталях неизвестно.

План должен быть одобрен городским советом, и, в соответствии с его правилами, на это решение не может быть наложено вето.

В субботу группа демонстрантов устроила митинг у дома мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, потребовав прекращения финансирования полицейского департамента. Собравшиеся обвиняли департамент в давнем расизме и грубом обращении с чернокожими подозреваемыми.

«Нам нужно было собраться здесь до того, как произошло столько смертей, – заявила Кандейс Монтгомери, директор организации Black Vision, инициировавшей акцию у дома мэра. – Мы будем в большей безопасности без вооруженных неподотчетных патрулей, которых поддерживает государство, преследующее чернокожих».

Фрей заявил собравшимся, что он не поддерживает предложение о роспуске департамента полиции в его нынешнем виде.

«Я рассказал им правду о своей позиции. Я буду неустанно работать над глубокими структурными реформами для изменения полицейских практик, переосмысления нашей системы и буду непосредственно заниматься системным расизмом. Но я не поддерживаю ликвидацию департамента», – сказал Фрей.

Многие участники демонстраций по всей стране требовали прекращения финансирования полицейских департаментов в больших городах. Сторонники говорят, что это не следует буквально понимать как ликвидацию правоохранительных органов, но что значительную часть денег, из которых финансируется полиция, можно перенаправить на социальные услуги. По их мнению, улучшение условий жизни снизит потребность в вооруженных офицерах.

Оппоненты говорят, что они задаются вопросом, что будет происходить, когда кто-то будет звонить в службу 911, чтобы сообщить о происходящем изнасиловании, убийстве или вооруженном ограблении, а в наличии будет недостаточно офицеров.

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в понедельник приедет в Хьюстон, где встретится с родными Джорджа Флойда перед его похоронами.

Помощник Байдена сообщил, что на службе будет показано видеообращение Байдена, но самого кандидата на похоронах не будет.

Флойд родился недалеко от Фейетвилла в Северной Каролине, но вырос в Хьюстоне, где он будет похоронен во вторник.

В воскресенье Байден получил большую поддержку, когда экс-госсекретарь Колин Пауэлл заявил, что он будет голосовать за демократа на выборах в ноябре.

«Я никак не могу поддержать президента Трампа в этом году», – сказал Пауэлл в интервью CNN.

Он пояснил, что «очень близок к Джо Байдену по социальным и политическим вопросам».

«Думаю, то, что мы видим сейчас, а это самое массовое протестное движение, которое я когда-либо видел, говорит о том, что страна становится мудрее, и мы больше не собираемся мириться с этим», – заявил Пауэлл.

В ответ на это Трамп назвал Пауэлла «косным» и «переоцененным».

Пауэлл стал еще одним влиятельным голосом из американских вооруженных сил, который осудил призывы администрации Трампа к применению силы к участникам акций протеста против жестокого обращения полиции с чернокожими мужчинами.

Национальная гвардия начнет уходить из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сакраменто и других городов Калифорнии, поскольку уровень насилия со стороны протестующих в связи с гибелью Флойда снизился.

Воскресные марши в Калифорнии носили мирный характер, но мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что «небольшое число подразделений» будет находиться поблизости по крайней мере еще два дня на случай чрезвычайной ситуации.

Группа, называющая себя «Комптоновскими ковбоями» и состоящая преимущественно из афроамериканцев, в воскресенье провела мирную акцию протеста на лошадях в некоторых пригородах Лос-Анджелеса. Тем временем, группа любителей классических автомобилей провела собственный марш в Восточном Лос-Анджелесе.

Напряженность в Окленде несколько усилилась, когда демонстранты попытались перекрыть шоссе, но отступили после короткого противостояния с полицией. Еще одно собрание нанесло надпись «Жизни чернокожих имеют значение» на одной из улиц в центре Окленда, как было сделано ранее на улице в Вашингтоне.

Несколько сотен семей, многие с колясками, прошли мирным маршем вокруг озера в Окленде. Аналогичный марш прошел в Сан-Франциско на набережной города, где собрались тысячи людей.

Республиканский сенатор Митт Ромни присоединился к участникам акции протеста в Вашингтоне. Это первый известный случай участия в демонстрациях республиканского законодателя.

Он опубликовал в Твиттере фотографии с марша с подписью «Жизни чернокожих имеют значение», а также фотографии своего отца, участвовавшего в марше за гражданские права в 1960-х.