В Москве бывший чиновник мэрии стрелял из окна и ранил прохожих. СК возбудил три уголовных дела

08.06.2020, 9:41, Новости дня

Три человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы. По информации Baza, огонь из окна своей квартиры по улице Строителей, 5, открыл бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Из чего стрелял нападавший и каковы его мотивы, не уточняется.

По данным МВД, ранения получили двое прохожих. Нападавшего вскоре задержали полицейские и бойцы Нацгвардии, один из них получил ранение. В МВД сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление во время задержания. При штурме квартиры его ранили, после чего доставили в больницу.

По предварительной информации, стрелок находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание.

Следственный комитет сразу возбудил дела о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, статья 105 УК) и хулиганстве (статья 213 УК). Позже было открыто третье дело – о посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК). Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.