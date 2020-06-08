Apple запатентовала “групповые селфи на карантине”

08.06.2020, 9:30, Новости дня

Apple зарегистрировал патент на технологию создания групповых селфи, которая позволяет соблюсти требования социального дистанцирования во время эпидемий, распространяющихся воздушно-капельным путем.

В описании разработки, на которую обратило внимание издание Patentle Apple, говорится о генерировании “синтетических групповых селфи”. Они позволят оказаться на фото вместе с друзьями даже находясь на расстоянии нескольких метров или вообще в разных городах.

Согласно патентной заявке, один из участников удаленной фотосессии должен начать с приглашения других. После того, как приглашения приняты, программное обеспечение смартфона (возможно, функция будет доступна и на планшетах) объединяет изображения с нескольких устройств в одно.

В качестве источников могут использоваться фотографии (в том числе из галереи смартфона), кадры из сохраненных видео или даже из видеозвонков. Пользователи смогут сохранить на свои устройства и оригинал селфи, и “синтетическую” групповую версию. Кроме того, каждый из участников фотосессии получит возможность расположить лица в групповом кадре на свое усмотрение.

Хотя кажется, что идея такого “удаленного селфи” могла возникнуть только на фоне пандемии коронавируса, это не так – подана патентная заявка была 2 июня 2018-го года. Как и с любыми другими патентами, нельзя сказать наверняка, когда компания решит внедрить новую функцию в своих устройствах и решит ли вообще.

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Вести.Hi-tech