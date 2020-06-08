В России хотят ввести приоритет для граждан страны при устройстве на работу

08.06.2020, 9:30, Новости дня

Правительство РФ обсуждает возможность введения приоритета для граждан страны при устройстве на квалифицированную работу. Такая норма увеличит социальную защищенность россиян.

Вопрос обсуждается в рамках концепции государственной миграционной политики при администрации президента, сообщили "Известия".

Приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места может быть обеспечен и в рамках генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.

Сейчас трудовое законодательство в РФ не содержит мер, обязывающих работодателей отдавать предпочтение россиянам при устройстве на работу. Есть квоты на привлечение рабочих из других стран для ряда отраслей, в основном это низкоквалифицированный труд.

Например, в строительных организациях до 80 процентов рабочих могут быть мигрантами, в агрохозяйствах по выращиванию овощей, — до половины.

Но нет приоритета для россиян при найме на квалифицированную работу, например, управленческую. Сейчас в российских компаниях часто работают иностранные специалисты. В этом случае необходимо только получить разрешение в МВД, заплатить госпошлину в размере 10 тысячи рублей за человека, оформить документы для визы.

Профсоюзы много лет выступают за ужесточение предоставления рабочих мест для иностранных граждан.

"В западных странах эта идея реализована следующим образом. Предприниматель обращается в госструктуру, что ему нужно нанять высококвалифицированного сотрудника-иностранца. Чиновники оценивают, можно ли закрыть эту позицию национальным кадром, если нет — разрешают нанять иностранца, как правило, на несколько месяцев. Это время стараются использовать, чтобы обучить своих работников", — пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее на время карантина, пока не работали стройки и предприятия, российскому правительству предлагалось приравнять работающих мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице. По указу президента России Владимира Путина были увеличены пособия по безработице до прожиточного минимума в размере 12,130 тысячи руб. Компании могут получить эти деньги из бюджета на выплаты сотрудникам при условии сохранения занятости.

Правительство РФ утверждает ежегодные квоты на привлечение труда мигранта. Потребность в привлечении в 2020 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, было утверждено в декабре 2019 года в количестве 104,993 тысячи человек.