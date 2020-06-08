Надвигающаяся на Башкортостан аномальная жара грозит лесными пожарами

08.06.2020, 9:30, Новости дня

В Башкортостане ожидается повышение температуры до 30 градусов. Местами воздух может достигнуть отметки 35°. Из-за такой сухой и жаркой погоды в регионе увеличится пожароопасность, в в лесных массивах на юге республики она станет чрезвычайной, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой "Башгидромет".

По данным ведомства, в ближайшие дни на Урал придет мощный антициклон. В связи с чем установится жаркая погода. В Башкирии погода определяется областью пониженного атмосферного давления. Днем столбики термометров будут показывать около 28 градусов тепла.

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ГТРК "Башкортостан"