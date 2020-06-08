Сегодня в Нидерландах начинается второй блок слушаний в деле МН17

08.06.2020, 9:15, Новости дня

Сегодня в Нидерландах стартует второй блок слушаний по делу о сбитом в небе над Донбассом в 2014 году пассажирском Boeing 777 рейса MH17. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Планируется, что суд подведет итоги уже рассмотренного и обсудит, что было расследовано с тех пор. Прокуратура выступит с презентацией хода уголовного расследования, на это запланировано несколько дней.

Кроме того, защита и адвокаты родственников получат возможность обратиться к суду.

В конце этого блока слушаний суд примет необходимые решения и начнет подготовку к следующему блоку слушаний, запланированному на 31 августа 2020 года, говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса только ограниченное число людей сможет присутствовать на слушаниях в зале суда. Остальные могут смотреть их в прямом эфире. Присутствующие в суде должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, те, у кого есть легкие симптомы простуды или высокая температура, в здание допущены не будут. Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы, говорится в сообщении на сайте суда.

Второй этап слушаний продлится до 3 июля.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот).

Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.