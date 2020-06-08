В Украине за сутки подтвердили еще 463 случая коронавируса, девять человек скончались
08.06.2020, 9:15, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (на 22 меньше, чем вчера), сообщается в системе мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462. Девять человек скончались в течение последних суток (797 – с начала эпидемии). Выздоровел еще 141 человек (всего – 12 195).
Таким образом, по состоянию на 8 июня 14 470 человек в Украине продолжают болеть коронавирусной инфекцией.
Случаи заражения есть во всех регионах страны:
Винницкая область – 1150;
Волынская область – 1079;
Днепропетровская область – 971;
Донецкая область – 231;
Житомирская область – 897;
Закарпатская область – 1386;
Запорожская область – 496;
Ивано-Франковская область – 1582;
Киев – 3490;
Киевская область – 1812;
Кировоградская область – 559;
Луганская область – 54;
Львовская область – 2162;
Николаевская область – 309;
Одесская область – 1002;
Полтавская область – 274;
Ровенская область – 2071;
Сумская область – 193;
Тернопольская область – 1294;
Харьковская область – 1287;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 518;
Черкасская область – 469;
Черниговская область – 299;
Черновицкая область – 3698.
За сутки ни одного случая коронавируса не выявили в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 7 млн, из них около 3,14 млн вылечились, 402 тыс. умерли.
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