 

В РФ проведено более 13 млн тестов на коронавирус

08.06.2020, 8:53, Новости дня

Российские специалисты провели более 13 млн тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 13 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 294 тыс. тестов.

За последние сутки в РФ выявлено 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Общее число выздоровевших составляет 226 тыс. 731. Количество выздоровевших составляет 48,5% от общего количества заразившихся. Накануне, 6 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8855. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 129.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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