 

Аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины

08.06.2020, 8:48, Новости дня

Глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями. Также в ходе экспедиции аппарат открыл новое течение, рассказал заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

По его словам, в прошлом веке в данной точке Марианской впадины работало судно Академии наук СССР «Витязь».

«Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению – то ли предыдущий «Витязь» некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», – передает ТАСС слова Денисова.

Он подчеркнул, что по имеющимся сейчас данным, нельзя говорить о том, что точно измерена предельная глубина Марианской впадины. Дело в том, что измерение глубины происходит по замерению скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров.

«Говорить, что у нас есть полное представление о Марианской впадине по данным, полученным со дна, не приходится. Это достаточно активное геологическое образование, подверженное изменениям», – заключил заместитель гендиректора ФПИ.

Как рассказал Денисов, во время всплытия аппарат «Витязь» отнесло далеко от точки предполагаемого выхода на поверхность.

«При первом всплытии мы «поймали» аппарат в девяти километрах от корабля, хотя предполагали, что он всплывет поближе. Это говорит о том, что там есть течения, до сих пор не описанные», – отметил Денисов.

Напомним, российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне.



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