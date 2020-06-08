Авторынок Германии в мае показал снижение

08.06.2020, 8:42, Новости дня

В прошлом месяце на немецком авторынке продали более 168,1 тысячи новых машин, что на половину меньше, чем за аналогичный промежуток 2019 года.

Вместе с тем аналитики подсчитали, что за период с января по май общее число реализованных автомобилей достигло 990,3 тысяч продаж, что на треть уступает результатам, достигнутым в прошлом году. Самыми продаваемыми на рынке Германии остаются модели марки Volkswagen, на которые пришлись свыше 29,5 тысяч сделок. Вторую строчку занимает марка Mercedes-Benz с 17,1 тысячами сделок.

Третье место в рейтинге остается за моделями Audi с результатом 15,3 тысяч машин. Вместе с тем эксперты прогнозировали подобный исход для рынка, так как коронавирус существенно усложнил работу крупных брендов.