Опубликованы снимки прототипа кроссовера BMW X1

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08.06.2020, 8:42, Новости дня

В Сети появились снимки прототипа нового компактного кроссовера BMW X1, который обнаружили на тестовых испытаниях.

Фотошпионы констатировали, что модель имеет плотную защитную пленку, скрывающие изменения на кузове. В свою очередь, новинка получила увеличенную радиаторную решетку, крупные крылья и модернизированную головную оптику. Кроме того, на крышке багажника предложен увеличенный спойлер, а также стильные задние фонари.

Говорить об изменениях в выхлопной системе невозможно по причине отсутствия каких-либо отверстий в бампере автомобиля. Специалисты прогнозируют, что новинка также сможет похвастаться улучшенным силовым мотором, включая гибридной установкой.



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