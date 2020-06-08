Опубликованы снимки прототипа кроссовера BMW X1

08.06.2020, 8:42, Новости дня

В Сети появились снимки прототипа нового компактного кроссовера BMW X1, который обнаружили на тестовых испытаниях.

Фотошпионы констатировали, что модель имеет плотную защитную пленку, скрывающие изменения на кузове. В свою очередь, новинка получила увеличенную радиаторную решетку, крупные крылья и модернизированную головную оптику. Кроме того, на крышке багажника предложен увеличенный спойлер, а также стильные задние фонари.

Говорить об изменениях в выхлопной системе невозможно по причине отсутствия каких-либо отверстий в бампере автомобиля. Специалисты прогнозируют, что новинка также сможет похвастаться улучшенным силовым мотором, включая гибридной установкой.