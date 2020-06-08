В Крыму нашли новое решение для обеспечения полуострова водой

08.06.2020, 8:41, Новости дня

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили властям Крыма для обеспечения полуострова водой использовать источники, вытекающие из пещер в Черное море, сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадий Самохин.

«Это ряд крупных пресных источников, которые выходят ниже уровня моря. Их называют еще субмаринными источниками: район мыса Тарханкут в западной части, в районе Судака на юго-востоке и район мыса Айя на юго-западе Крымского полуострова, в районе Севастополя, где вода вытекает из пещер на глубине 12-20 метров», – цитирует ТАСС Самохина.

По его словам, у мыса Тарханкут пресные источники бьют на дне под водой. Эту воду можно собирать и подавать на поверхность, отмечает ученый.

В частности существует несколько вариантов добычи воды. Один из них предполагает установку улавливающего купола над источниками на глубине 10-12 метров по примеру перевернутой банки, из которой можно будет выкачивать пресную воду и подавать ее на поверхность.

«На мысе Айя пресная река выходит из подводной пещеры. Можно установить перегородку, соорудив тем самым резервуар, пробить скважины и отбирать воду. По нашим подсчетам, этого хватит, чтобы напоить такой город как Балаклава, где проживает около 40 тыс. человек», – отметил Самохин.

Также ученый уточнил, что рассматриваются и другие варианты водоснабжения полуострова. Например, разрабатывается возможность подачи воды из подруслового стока рек.

«Под руслами рек на глубине от 20 до 35 метров есть нижний горизонт или подрусловый сток. Это как бы второй этаж реки, второй ее уровень, который не используется. Он просто вытекает в море, а ее можно использовать для наполнения водохранилищ», – сообщил Самохин.

В частности, Инкерманский водозабор в Севастополе находится на глубине 30 метров и работает так более 40 лет.

Самохин подчеркнул, что совместно со специалистами предприятия «Энергостальпроект» разработано техническое решение – строительство траншей-отводов для улавливания воды и ее подачи для наполнения самого большого в Крыму Межгорного водохранилища, откуда она сама будет доставляться по системе Северо-Крымского канала.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, который ранее поставлял днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, но теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.

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