Нефть подорожала на решении ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца июля

08.06.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,77% – до 43,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,44% – до 40,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

После этого решения крупнейший в мире экспортер – Саудовская Аравия – резко подняла цены по поставкам нефти на июль. Согласно данным агентства Блумберг, саудовская госкомпания Saudi Aramco повысила цены для всех регионов.