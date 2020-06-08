Полиция канадского Монреаля разогнала протестующих газом
08.06.2020, 8:30, Новости дня
Полиция Монреаля, крупнейшего города канадской провинции Квебек, применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
Ранее сообщалось, что в воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы городов в канадской провинции Квебек в рамках акции протеста против расизма и полицейского насилия, передает РИА «Новости» со ссылкрой на Montreal Gazette.
Большая толпа людей вышла на центральные улицы Монреаля. Тысячи человек вышли на аналогичные акции в других городах провинции – в Квебеке и Шербруке.
Как сообщается, акция протеста в Монреале прошла мирно, однако полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих, которые решили не расходиться после завершения мероприятия.
В полиции города подтвердили использование «химических раздражителей» после того, как люди начали кидать различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Один человек был задержан за исходившие от него угрозы расправы и смерти.
По данным издания, большинство протестующих были в масках и повязках, закрывающих лицо. Также митингующие имели при себе бутылочки с антисептическими гелями для рук и делились ими друг с другом.
Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.
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