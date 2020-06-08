 

Роскачество предостерегло выпускников от мошеннических сайтов с ответами на ЕГЭ

08.06.2020, 8:30, Новости дня

Специалисты Роскачества предостерегают выпускников от мошеннических сайтов, которые предлагают материалы экзаменов и «правильные ответы» за деньги, говорится в сообщении организации.

Прежде всего, выпускников призвали не доверять мошенникам, которые продают ответы на ЕГЭ и якобы размещают их в социальных сетях накануне теста, передает РИА «Новости». 

«Вариант с социальными сетями является самым популярным мошенничеством. До сих пор практикуется и создание отдельных сайтов с платным доступом к «ответам» для наивных выпускников, которые выманивают деньги у школьников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Рособрнадзор в ходе мониторинга сайтов, предлагающих задания по подготовке к ЕГЭ, еще ни разу не обнаружил подлинные утечки. 

«Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете!» – подчеркивается в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что мошенники подтверждают свою «благонадежность» скриншотами «материалов», а также отзывами и чеками «довольных покупателей». Но после перевода денег выпускника добавляют в черный список, а затем аккаунт продавца удаляется.

«Роскачество категорически не рекомендует гуглить «настоящие» ответы на ЕГЭ и утверждает: хотите получить высокий балл – готовьтесь к экзаменам качественно и честно», – подчеркивается в сообщении. 

В Роскачестве напомнили, что можно готовиться самостоятельно с помощью специальных сервисов для подготовки к ЕГЭ. Такие ресурсы могут создавать индивидуальный план подготовки к экзамену, предлагать в качестве тренировки задания-квесты и создать собственные тесты. Некоторые ресурсы предлагают и опцию проверки задания профессиональным экспертом, но за это придется заплатить.

Вместе с тем большая нормативная база и возможность пройти аналогичный реальному экзамен онлайн представлена на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Сообщалось, что школьников при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут рассадить за парты со стеклянными перегородками в целях создания «безопасной среды».



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