Трамп приказал вывести из Вашингтона служащих Нацгвардии, в Нью-Йорке отменили комендантский час

08.06.2020, 8:29, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приказал в воскресенье, 7 июня, начать вывод из Вашингтона 5 тысяч служащих Национальной гвардии. Несколько дней назад эти силы были направлены в Вашингтон для подавления протестов в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе при задержании полицией. Президент объяснил свое решение тем, что столица страны находится “под идеальным контролем”, сообщает “Голос Америки”.

Несмотря на вывод Национальной гвардии, некоторые бывшие военные руководители США продолжают выражать несогласие с заявлением Трампа, сделанным неделю назад, о необходимости прибытия в Вашингтон 10 тысяч солдат для помощи вашингтонской полиции при массовых акциях протеста. В конечном итоге в Вашингтон были переброшены 1600 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, однако им не пришлось участвовать в разгоне протестующих, отмечается в публикации “Голоса Америки”.

Тем временем власти Нью-Йорка в воскресенье отменили комендантский час, введенный для подавления беспорядков, вспыхнувших в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

“Мы отменяем комендантский час, и это решение вступает в силу немедленно. Вчера и сегодня ночью мы увидели город в самом лучшем свете”, – написал в воскресенье в твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Комендантский час, вступавший в силу с 20:00, был введен в Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий, после того как столкновения между демонстрантами, выступающими против жестокости полиции, и стражами порядка приобрели насильственный характер. Но в субботу вечером полиция отступила, позволив мирным демонстрациям продолжаться после 20:00.

Первоначально предполагалось, что комендантский час будет действовать по крайней мере до воскресенья включительно.

В ответ на твит де Блазио десятки комментаторов призвали его уйти в отставку. Демонстранты считают, что мэрия не приложила достаточно усилий, чтобы защитить их и выяснить, кто спровоцировал насилие на их демонстрациях.

Демонстрации в США начались на прошлой неделе после гибели в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицейскими. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.