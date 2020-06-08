 

Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу

08.06.2020, 8:20, Разное

ЧП случилось вечером 7 июня на улице Строителей. Неадекватный мужчина совершил несколько выстрелов из окна квартиры. В результате два человека – мужчина и женщина – получили ранения.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. В ходе операции по задержанию злоумышленник открыл стрельбу. Один из правоохранителей пострадал.

По словам соседей, выстрелы раздавались около 20 минут. “Выстрелов я не знаю, сколько, но очень много. И по времени это было долго”, – цитирует очевидца телеканал “360”. Многие прохожие приняли громкие звуки за хлопки петард.

Как сообщает РИА Новости, нападавшего задержали. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Личность нарушителя не раскрывается.

Ранее на Михневской улице
на юге Москвы также произошла стрельба. По предварительным данным, трое мужчин повздорили, в результате чего один из них достал оружие и выстрелил оппоненту в голову.



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