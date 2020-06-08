 

Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

08.06.2020, 8:20, Разное

Руководитель ведомства заверил, что это произойдет к середине лета 2020 года. Ивлиев отметил, что за апрель и май было получено более 90 заявок.

Глава Роспатента добавил, что после выдачи документов на патент нигде в другой стране никому такого же выдано не будет. Приоритет в дальнейшей разработке лекарства закрепят за российскими учеными.

Ранее Минздрав сообщил, что отечественный препарат “Левилимаб” для лечения тяжелых форм коронавируса получил регистрацию. Изначально он разрабатывался компанией BIOCAD для борьбы с ревматоидным артритом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT

Как писали “Дни.ру”, в ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров. Глава государства Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим из-за коронавируса в России. По ее словам, граждан обяжут носить средства защиты в общественных местах еще на месяц или два.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

22.04 / Мнение: Такие жуткие факты наблюдаются в этой несчастной стране

23.04 / Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью

01.04 / Российские ученые разработали высокоточный тест на коронавирус

16.05 / “Воля одного человека”

01.06 / Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

17.05 / “Я заболела три недели назад”: Горбань рассказала о муках из-за коронавируса

24.05 / В Сети поздравляют Константина и Софью Эрнст с рождением третьего ребенка

08.05 / Электронные сигареты на 95% безопаснее? Нет, это миф

28.03 / Мнение: Пир Клеопатры: как царица выпила жемчужину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска