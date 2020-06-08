 

На Украине заявили о способности США «ударить» по Сибири

08.06.2020, 8:16, Новости дня

Ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по РФ без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Об этом заявили в украинской консалтинговой компании Defense Express, комментируя недавний полет B-52H над Арктикой у границы с Россией.

Компания отмечает, что дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет составляет 980 и более чем 1,2 тыс. километров соответственно. «Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты РФ в Арктике и части Сибири», – заявили в Defense Express.

Там уточнили, что речь идет о российских арктических военных базах, а также инфраструктуре Северного морского пути, который «обеспечивает жизнеспособность целых регионов и значительной части экономики страны».

«За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля», – считают в компании.

Ранее в Defense Express рассказали, что украинские власти якобы используют западные космические аппараты для слежки за действиями РФ в Крыму.

Напомним, в прошлом году B-52H Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области, а чуть ранее – бомбардировку Крыма. В январе сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.



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