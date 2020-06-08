В России отмечается День социального работника

08.06.2020, 8:15, Новости дня

Сегодня в РФ День социального работника. В честь профессионального праздника активисты Общероссийского народного фронта запустили акцию. С поздравлениями отправились в дома престарелых, интернаты и спеццентры. По итогам сняли видеоролик, где описали все нюансы непростой работы. В этой сфере, по данным Минтруда, сейчас трудятся почти полмиллиона россиян. Из них почти 200 тысяч работают в интернатах и домах престарелых, 150 тысяч оказывают социальные услуги на дому, еще 120 тысяч работают в полустационарах и мобильных бригадах, которые помогают жителям сельской местности и отдаленных районов. Из-за пандемии нагрузка на соцработников еще выросла. В связи с повысившейся на соцработников нагрузкой правительством РФ разработаны стимулирующие выплаты — от десяти до шестидесяти тысяч рублей. А в Ульяновской области местные власти также ввели региональную меру поощрения.

Десятилетний юбилей работы в службе социальной защиты Елена Бекишова отметила три месяца назад. Сегодня она обслуживает 14 человек. Большая часть из них — пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома.

Восьмой год дважды в неделю соцработник навещает пенсионерку Анну Григорьевну. Особо ценными такие визиты стали во время пандемии, когда родственники, проживающие за сотни километров, просто не могут приехать в гости. Елена для Анны Григорьевны уже давно стала главной помощницей, а называет пенсионерка сотрудницу службы социальной защиты не иначе, как дочкой.

"Мы же ходим чаще, чем родственники. Два раза в неделю. Конечно, мы становимся необходимыми им людьми, как члены семьи", — говорит социальный работник Елена Бекишова.

Соцработник Наталья Казакова то и дело заглядывает в блокнот со списком продуктов, которые ждет ее подопечный. Следить важно не только за наименованием товаров, но главное — за их качеством и сроком годности.

Каждый из соцработников в среднем обслуживает по 10 адресов, которые, как правило, находятся на солидном расстоянии друг от друга. Ежедневно сотрудники социальной защиты с полными пакетами проходят десятки километров.

Нелегкий труд соцработников в период жестких антикоронавирусных ограничений стал цениться еще больше. Такие помощники наравне с медиками находятся в зоне повышенного риска. Для них правительством РФ предусмотрены стимулирующие выплаты — от десяти до шестидесяти тысяч рублей. В Ульяновской области местные власти также ввели и региональную меру поощрения.

Только в Ульяновской области стимулирующие выплаты уже получили больше тысячи трехсот сотрудников социальной защиты. Работники надомных служб также внесены в категорию тех, кто находится в зоне риска.

"Всегда специалисты социальной отрасли были близки к людям, к их проблемам, к их трудностям. Но вот в этот период пандемии в рейтинге обращений населения вопросы социальной защиты стоят на первом месте", — говорит и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

Оказание материальной помощи, присмотр и уход за отдельными категориями граждан, доставка продуктов и оплата коммунальных счетов — это лишь малый перечень задач, которые ежедневно решают социальные работники. В Ульяновской области их больше шести тысяч. И даже свой профессиональный праздник они встречают на работе. Рядом с теми, кому их помощь жизненно необходима.