Протестанты разгромили центр Брюсселя

08.06.2020, 8:15, Новости дня

В Брюсселе мирная акция против расизма закончилась массовыми беспорядками. В них приняли участие более 10 тысяч человек. Толпа крушила витрины и полицейские автомобили. Против митингующих пришлось использовать водометы.

На десятитысячном митинге перед дворцом правосудия все было мирно, но речи выступающих о несправедливости и произволе разогрели толпу настолько, что некоторых уже было не остановить.

– Мы черные устали от того, что нас презирают белые, понимаете, мы уже не в исторические времена живем, а в 2020 году, пора заканчивать с расизмом

– В Бельгии или в США?

– Во всем мире

На въезде в африканский квартал Матонге полицейских уже встречали градом булыжников. Потом дело чуть не дошло до рукопашной. Полицейским пришлось задействовать водомет. Плотными рядами они пошли в наступление, люди бросились бежать.

Но дальше ситуация вышла из-под контроля. Небольшие группы стали громить магазины, в ход пустили бутылки, выломанные дорожные знаки, стулья. Несколько точек даже пытались поджечь. В общей суматохе охапками выносили вещи, одежду, кроссовки, ювелирные украшения.

"Это хаос, тотальный хаос, я не понимаю, зачем громить магазины, которые и так два месяца были на карантине и были вынуждены платить зарплату своим сотрудникам, простите, но я этого не понимаю", — говорит местный житель.

Причем здесь дорогие бутики — понять, конечно, трудно, но вот, что сделали с витринами, стекла выбили, товар вынесли оттуда, одни говорят, что сделали это потому что накопилось, другие — обвиняют во всем полицию. Мол, это их действия вызывают в обществе ответную реакцию.

К примеру, в прошлом году в Брюсселе подростка насмерть сбила полицейская машина во время погони. Его родители требуют справедливого расследования инцидента. Насколько оправданны погромы, задаются вопросом коммерсанты.

Британская полиция оказалась совсем не готова противостоять толпе. Немного посовещавшись, стражи порядка дружно бросились бежать под неодобрительный свист и залпы булыжников.

Одному из полицейских разбили голову. В британском Бристоле учинили самосуд над статуей английского работорговца и филантропа 17-го века Эдварда Кольстона. Похожие акции в память о Джордже Флойде, убитому с США, прошли в Италии, Испании и Дании.