Трамп заявил, что если бы не расследование российского вмешательства и импичмент, его рейтинг был бы выше

08.06.2020, 8:03, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше, чем у его соперника на предстоящим выборах главы государства – бывшего вице-президента США Джо Байдена – если бы не расследование предполагаемого российского вмешательства и импичмент. Об этом он написал в своем Twitter.

“Если бы я в течение трех лет не подвергался фальшивым и незаконным расследованиям, Россия, Россия, Россия и мистификация импичмента, я бы поднялся на 25 пунктов по сравнению с сонным Джо и демократами, которые ничего не делают. Очень несправедливо, но это то, что есть”, – считает Трамп.

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Он добавил, что построил самую большую и самую лучшую экономику в мире “впервые в истории США”.

“И делаю это снова”, – подчеркнул американский президент.

I built the greatest economy in the World, the best the U.S. has ever had. I am doing it again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Согласно опросам, обнародованным изданием Washington Post 31 мая, на президентских выборах, если бы они состоялись сейчас, Байден получил бы 53% голосов респондентов, Трамп – 43%.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден, представляющий демократов и Трамп, представляющий Республиканскую партию.