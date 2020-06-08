В аннексированном Крыму занижают статистику по коронавирусу – правозащитники

08.06.2020, 8:02, Новости дня

В аннексированном Крыму “власти” намеренно занижают статистику о количестве заболевших COVID-19. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы на странице в Facebook 7 июня.

“В Крыму за последние сутки выявили еще 14 новых случаев COVID-19. У 11 из 14 зараженных заболевание протекает бессимптомно. В Севастополе выявлено два новых случая заболевания COVID-19. По информации сайта оккупационного правительства города, заразившиеся люди контактировали с ранее заболевшими. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 176 человек, трое умерли. На остальной части полуострова 438 случаев, 14 человек скончались”, – сообщили правозащитники.

Всего на аннексированном Россией полуострове с начала пандемии зарегистрировано 614 случаев COVID-19, 17 заболевших скончались.

“Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 и количестве смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений”, – говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

В Крыму за последние сутки выявили еще 14 новых случаев COVID-19. У 11 из 14 зараженных заболевание протекает… Posted by Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group on Pühapäev, 7. juuni 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 7 июня коронавирусом заразились 467 673 человек, 5859 умерли и 226 731 выздоровели.

В Украине инфицированы 26 999 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 788 человек, выздоровело 12 054 пациента.