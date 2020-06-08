Клинические испытания препарата с нейтрализующими коронавирус антителами начались в Шанхае

08.06.2020, 7:53, Новости дня

Первая фаза клинических испытаний разработанного китайскими специалистами препарата JS016 с нейтрализующими COVID-19 антителами начались в Шанхае.

Новый препарат JS016, разработанный совместно фармацевтической компанией Shanghai Junshi Biosciences и Институтом микробиологии при Китайской академии наук, в минувшие выходные получил от государственного управления по надзору и контролю за лекарственными средствами КНР разрешение приступить к первой фазе клинических испытаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Shanghai Daily.

Утром в воскресенье препарат был введен внутривенно группе здоровых добровольцев в больнице «Хуашань», чтобы проверить его безопасность и иммуногенность, а также протестировать, каким образом лекарство поступает в организм и выводится, как ведет себя внутри тела реципиента.

Препарат основан на полученных из крови выздоровевших пациентов антителах и создан путем использования передовых технологий, включая секвенирование отдельных клеток и проточную цитометрию. Проведенные ранее испытания на обезьянах показали, что JS016 может препятствовать проникновению коронавируса в клетки.

«После введения препарата четыре участника испытаний находятся в хорошем состоянии. Мы намерены строго следовать плану в проведении испытаний. Результаты помогут нам принять решение относительно правильной дозировки препарата для инфицированных людей при проведении последующих клинических тестов», – сообщила профессор и врач больницы «Хуашань» Чжан Цзин.

Вместе с тем она не указала, когда появятся результаты нынешнего исследования.

В компании Shanghai Junshi Biosciences в свою очередь выразили надежду, что препарат можно будет использовать не только для лечения зараженных, но и для профилактики инфицирования здоровых людей, особенно людей старшей возрастной группы и медицинских сотрудников, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, в воскресенье министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.