 

Медики назвали семь признаков, подтверждающих наличие паразитов в человеческом организме

08.06.2020, 7:53, Разное

Эксперты из ВОЗ рассказали, что причиной каждой третьей смерти во всем мире являются паразиты, обитающие в человеческом организме. Медики назвали семь признаков, подтверждающих наличие в теле гельминтов.
Следует обратить внимание на появление беспричинных болей в животе, не связанных с потреблением продуктов. Обеспокоенность должны вызывать вздутие, метеоризм, резкая потеря веса. К опасным признакам относятся бледность кожи, появление слабости, головокружения. Последние нередко являются симптомами анемии.

Если появилась агрессивность, раздражительность, эмоциональная нестабильность – медики настоятельно советуют сдать анализы и провести диагностику внутренних органов. Появление таких состояний может указывать на заражение паразитами, поскольку из-за токсичных продуктов жизнедеятельности гельминтов, накапливаемых в организме, нарушается работа центральной нервной системы. В списке оказались также зуд, высыпания на коже, депрессия, внезапная усталость, аллергия.



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