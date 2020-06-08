В Великобритании заявили о предательстве Германией Европы ради российского газа

08.06.2020, 7:53, Новости дня

Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что сотрудничающая с Россией по проекту «Северный поток – 2» Германия предала Европу.

По словам британского политика, он обсуждал вопрос ограничительных мер в отношении российского проекта с премьером Борисом Джонсоном и призывал правительство к действиям. Однако министры в ответ заявили, что санкции в одностороннем порядке невозможны в переходном периоде, и Британия должна следовать санкционному режиму Брюсселя, передает РИА «Новости».

«Таким образом, сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток – 2» никогда не достроили», – сообщил Кавчински Daily Express.

По его мнению, от этого «зависит судьба многих стран», поэтому теперь, когда Британия покинула ЕС, ей следует «выйти на сцену и похоронить газопровод раз и навсегда». «Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия – член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России», – добавил политик.

Кавчински выразил уверенность, что Германия как один из важнейших членов Евросоюза становится более подверженной российскому влиянию, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Северный поток – 2» поссорил президента США Дональда Трампа с Меркель.