 

Военные врачи помогли жителям труднодоступных районов Дагестана

08.06.2020, 7:48, Новости дня

Врачи полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа оказали помощь жителям горных селений в труднодоступных районах Дагестана, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Первая выездная бригада медицинской помощи из состава полевого многопрофильного госпиталя ЗВО, развернутого в поселке Ботлих республики Дагестан, выдвинулась в горное село Рахата Ботлихского района для оказания медицинской и консультативной помощи населению», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости».

В частности, военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, военные медики оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также гражданам, контактировавшим с больными коронавирусом. Всего военнослужащими было принято более 50 жителей села.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Тем временем врачи Минздава, прибывшие из Москвы в Дагестан на помощь в борьбе с коронавирусом, начали покидать республику, однако еще одна группа остается в регионе на неделю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Общество: Россию ждет самый уникальный воздушный парад в истории

29.04 / Американская сланцевая промышленность умирает?

13.05 / Политолог назвал главный признак возврата к обычной жизни после выхода из режима ограничений

12.05 / После пожара в больнице Петербурга завели уголовное дело

03.05 / Смартфон HTC Desire 20 Pro получит четверную камеру

06.04 / Врач из Сургута поддержала инициативу наградить главврача Коммунарки званием Героя России

21.05 / BMW отзывает в России 365 автомобилей

02.04 / Москва призвала «нормандскую» тройку прекратить политические игры

10.05 / Россия «поблагодарила» Эстонию за дискуссию о Гитлере и Сталине в ООН

15.04 / Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавирусной инфекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска