Треугольный НЛО пролетел над Нью-Джерси

08.06.2020, 7:46, Разное

Астроном-любитель запечатлел огромный треугольный НЛО, парящий в ночном небе над Нью-Джерси, США.

На видео, опубликованном пользователем Reddit «nooch1020», видны три красных огня, медленно плывущих над стоянкой, а затем они пропадают из обзора за деревьями.

«Nooch1020» и его подруга Брианна 31 мая в городе Уинслоу наблюдали за звездами, пытаясь угадать, какие звезды являются планетами, а какие настоящими светилами. Каково же было их удивление, когда увидели, как по небу «поплыли» три ярких точки. Очевидцы сообщили, что никогда такого не видели, кроме как на видео, которые кто-нибудь выкладывал в Сеть.

За последние несколько месяцев по всей территории США наблюдались подобные плывущие по небу огни. Американцы называют Техас горячей точкой в части появления светящихся НЛО.

По мнению очевидцев, это огромный треугольный неопознанный летающий объект, который трудно разглядеть в ночной темноте. Однако, в определенный момент, создается впечатление, что он вот-вот обнаружит себя, показав свою форму.

Также были предположения, что это обычные китайские фонарики. Другие посчитали, что это идут испытания секретных военных технологий. Конспирологи вспомнили про американский самолет-шпион TR-3 «Black Manta». Они считают, что он как раз обладает треугольной формой.