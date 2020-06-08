С красными флажками можно. За красные флажки — нельзя

08.06.2020, 7:35, Разное

Казалось бы, у кремлёвских все под контролем, но они все равно нервничают из-за того, что финальный акт путинского госпереворота может пойти не по сценарию. Что катящаяся к неминуемому «обнуляжу» ситуация вдруг выйдет из-под контроля, а народ — на улицы.

Прессуют всех «неблагонадежных» — и либералов, и антипутински настроенных левых «национал-патриотов». 4 июня СК нагрянули с обыском к одному из таких — лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о «склонении к участию в массовых беспорядках» и публичном распространении «угрожающих жизни граждан» новостей. Суд отправил политика под домашний арест.

В чем конкретно его обвиняют — непонятно, но известно, что Платошкин подавал заявку на 6 июня на проведение митинга перед голосованием по поправкам и на пикеты в регионах. Ему отказали.

Платошкин — бывший дипломат, завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета МосГУ, а также известный в коммунистической «тусовке» блогер. А еще ЛОМ: у его YouTube-канала ок. 0,5 млн подписчиков, в нем он регулярно и жестко критикует путинскую систему с прокоммунистических и «лево-патриотических» позиций.

Возможно, он сказал в эфире что-то такое, что власти восприняли как потенциальную угрозу. Или же просто использовали, как предлог, чтобы убрать.

Обе уголовные статьи относятся к тем, что закрывают минимум на 8 лет возможность выдвигаться на какие-либо выборные должности после отбытия наказания. Теоретически по ним может грозить до 10 лет лишения свободы.

В прошлом году Платошкин был кандидатом от КПРФ на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае. Бывший дипломат и «государственник», которого называют «восходящей звездой» коммунистов, планировал баллотироваться также на следующих выборах в Госдуму в 2021 году. Хотя для откровенного оппортуниста Зюганова и Ко в последнее время он, пожалуй, стал слишком радикален.

Кремль только отошёл от истории с Павлом Грудининым, который чуть не смешал все карты в игре по достижению Путиным разгромной победы на президентских выборах-2018. Пришлось мочить «клубничного олигарха» во время и после той кампании. Теперь решили заранее.

Возможно, арест Платошкина — сигнал ручной КПРФ. Мол, за флажки не заходить.

Зюгановцы до сегодняшнего дня и не выходили. В 1-м чтении они поддержали пакет путинских поправок, проталкивая свои 15 для «капремонта ельцинской Конституции». Но в итоге едроссовское большинство более или менее учло лишь три из них, касающихся «исторической памяти» и «русского народа».

Когда же вылезла «поправка Терешковой», КПРФ голосовала против её включения в пакет. Но в итоге 11 марта в 3-м чтении не стала голосовать против итогового законопроекта «обнуляжа», а просто воздержалась. Чтобы никого не злить. Ни Кремль, ни своего избирателя, который бы такого не понял.

Однако, сегодня коммунисты официально призвали прийти и проголосовать против поправок в Конституцию.

Заявление, конечно, выдержано в типично зюгановском стиле: хотя среди поправок есть «важные и обнадеживающие», но новый вариант Конституции не приведёт «к отказу от президентского самовластия и олигархического правления», а лишь усилит «президентский диктат». При этом, само голосование «носит скорее ритуальный характер» и организуется по юридически сомнительной процедуре. Что, в итоге может привести к «хаосу по сценарию бандеровского майдана».

Но вряд ли и оно понравилось Кремлю, ведь СР и ЛДПР себе такого не позволили. Вероятно, Зюганову удалось убедить АП, что в противном случае его радикализирующийся электорат перехватят какие-нибудь левые «радикалы».

История же с Платошкиным — предупреждение не столько «верхним» зюгановцам, сколько «нижним» коммунистам. «Молодым и задорным», вроде некоторых депутатов Мосгордумы или саратовского парламентарии Николая Бондаренко, рубящего правду-матку в YouTube-канале. Надо следовать заветам дедушки Зю. Ходить с красными флажками пока можно. Выходить за них — нельзя.

СерпомПо