 

Водитель въехал в толпу протестующих в Сиэтле и открыл стрельбу

08.06.2020, 7:30, Новости дня

Автомобиль въехал в воскресенье вечером в толпу участников акции протеста в американском Сиэтле (штат Вашингтон), водитель вышел из машины и начал стрелять, сообщили СМИ.

Как пишет газета Seattle Times, в результате стрельбы пострадал один человек. Он доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии, передает ТАСС.

Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.



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