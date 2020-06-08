 

Хотим как в Пекине!

08.06.2020, 7:32, Разное

Вот представьтe, Собянин торжественно открывает «Сезон потребления» для москвичей.

Почему нет? Падение розничного товарооборота в Пекине за 4 мес. 2020 — 16%. В Москве в апреле — падение 31%. Общепит упал втрое! Платные услуги — почти наполовину.

В целом по стране розница сократилась на 23,4%. Тут впору уже не Собянину, а целому Мишустину выходить и говорить на всю страну: «Вот вам деньги, ваучеры. Потребляйте!».

Как в 20-е годы прошлого века коммунист Бухарин объявил в поддержку НЭПа: «Обогащайтесь!». Тогда, правда, все плохо кончилось — и для тех, кто поверил в НЭП, и для самого Бухарина…

Но — серьезно. Китайцы понимают, что надо разгон экономики начинать с потребления, с конечного спроса. Что без этого ничего не заработает. А наши власти? Так и будут талдычить еще долгие годы об инвестициях, нацпроектах и бюджетных резервах в полудохлой экономике?

СерпомПо



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Медики назвали 10 продуктов с мощными противораковыми свойствами

08.05 / Собянин продлил режим самоизоляции до конца мая

03.04 / Юлия Пересильд: «Только слова про летальный исход убедили меня лечь в больницу»

24.05 / Анна Герман: «Россия непобедима, когда с ней Украина»

13.04 / Поклонники получили совет от Лизы Галкиной хорошо мыть руки

14.04 / Полицейскому отрубили руку за попытку задержать нарушителей карантина

07.05 / «Егоза» от печенегов

29.05 / В центре Москвы загорелся жилой дом

29.03 / Витамин $

06.04 / Мнение: О чем молчит Беллингкет. Откидная площадка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска