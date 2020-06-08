Хотим как в Пекине!

08.06.2020, 7:32, Разное

Вот представьтe, Собянин торжественно открывает «Сезон потребления» для москвичей.

Почему нет? Падение розничного товарооборота в Пекине за 4 мес. 2020 — 16%. В Москве в апреле — падение 31%. Общепит упал втрое! Платные услуги — почти наполовину.

В целом по стране розница сократилась на 23,4%. Тут впору уже не Собянину, а целому Мишустину выходить и говорить на всю страну: «Вот вам деньги, ваучеры. Потребляйте!».

Как в 20-е годы прошлого века коммунист Бухарин объявил в поддержку НЭПа: «Обогащайтесь!». Тогда, правда, все плохо кончилось — и для тех, кто поверил в НЭП, и для самого Бухарина…

Но — серьезно. Китайцы понимают, что надо разгон экономики начинать с потребления, с конечного спроса. Что без этого ничего не заработает. А наши власти? Так и будут талдычить еще долгие годы об инвестициях, нацпроектах и бюджетных резервах в полудохлой экономике?

СерпомПо