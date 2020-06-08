Антирасистский митинг закончился погромами в Брюсселе

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08.06.2020, 7:16, Новости дня

Погромами и столкновениями с полицией закончилась акция протеста против расизма в воскресенье в Брюсселе, собравшая более 10 тыс. участников, сообщают информационные агентства.

Переговоры организаторов акции солидарности с демонстрантами в США и городских властей продолжались несколько дней, и окончательное разрешение было получено только в пятницу. Власти опасалась не беспорядков, а распространения коронавируса. Бельгия в последние недели добилась значительных успехов в борьбе с COVID-19, но опасность второй волны по-прежнему не исключается, передает РИА «Новости».

В итоге городские власти не разрешили манифестантам пройти шествием по городским улицам, но согласились на «статичную акцию» на площади перед дворцом правосудия. Акция прошла мирно, хотя из-за большого числа собравшихся соблюдать социальную дистанцию не удавалось. При этом большинство участников акции пришли в масках.

Столкновения начались вечером в районе Матонг, когда большинство участников акции уже разошлись. Молодые люди принялись забрасывать камнями и бутылками полицейские машины, а затем начали громить витрины дорогих магазинов в центре Брюсселя.

«Смутьяны и правонарушители принялись провоцировать силы правопорядка и наносить ущерб городской собственности. Затем они взялись за магазины, чтобы ограбить их, как обычные воры», – написал бургомистр Брюсселя в Twitter.

В итоге спецподразделения по борьбе с беспорядками задержали около 150 подозреваемых. Теперь им придется отвечать как перед городскими властями, так и владельцами магазинов.

«Мы только открылись после изоляции, теперь новый удар», – сказал владелец магазина одежды, рассматривая разбитую витрину.

Бургомистр пообещал уже в понедельник провести встречи с владельцами пострадавших магазинов, чтобы обсудить компенсации.

Полиция вечером перекрыла улицы, где произошли беспорядки, остановила движение транспорта. В пострадавших районах стражи порядка до позднего вечера продолжали задержания подозреваемых, когда собственно столкновения уже прекратились. Задержания сопровождались активными протестами оставшихся на улицах демонстрантов, но вмешиваться они уже опасались из-за явного численного превосходства полиции.

В пятницу вдохновленные акциями протеста в США против убийства полицейским безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, неизвестные в Бельгии оскверняли памятники бельгийскому королю Леопольду II, известному своей жестокой политикой в колонизированном Конго в XIX веке.



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