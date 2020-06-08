– Оно трогало меня за ноги! – Не снимайте квартиру, если она необычно дешевая

08.06.2020, 7:15, Разное

Этой жуткой историей два дня назад поделилась с пользователями сайта Reddit девушка с ником "maleymatti". Все началось 8 дней назад, когда она выбрала себе временную съемную квартиру с помощью онлайн-сервиса Air BnB.

Незадолго до этого девушка решила переехать из одного штата в другой и почти все свои сбережения уже потратила на аренду автомобиля, регистрацию, внесения залога и арендной платы за новую квартиру.

Но так как эта квартира пока еще не освободилась, а со старой она уже съехала, ей пришлось срочно искать себе временное жилье и как можно дешевле (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

"Я не ожидала чего то особенного в этом дешевом временном жилье, однако я не думала, что у меня возникнут проблемы паранормального характера", – пишет maleymatti.

"Я не считаю себя скептиком по части аномальных явлений, я ранее уже сталкивалась со странными вещами во время своих частых путешествий по разным местам. Однако до сего момента у меня еще не было настолько ужасного, жуткого, неприятного и злонамеренного опыта. Вообще.

Немного о той дешевой квартире, которую я сняла: она находится в лесистом районе, это однокомнатная квартирка, которая имеет разделительную перегородку, за которой размещена спальня. Рядом с домом проходит железная дорога и высокий мост с рельсами нависает прямо над вашей головой, когда вы проходите по этой улице. А когда едет поезд, то становится очень шумно.

Первая неприятность произошла со мной сразу же после того, как я сняла эту квартирку, работа, которую я уже почти получила, внезапно сорвалась. Прошло 5 дней и я так и не смогла найти новую работу. Не то, чтобы я жалуюсь, но обычно все мои собеседования проходят очень хорошо, я довольно привлекательный и ухоженный человек.

Потом сломалась моя машина, которая всего лишь 2018 года выпуска. К счастью, она все еще была на гарантии, но все равно это было очень неприятно. А потом моя собака, которую я отвозила в дом своих родителей, заболела и ей потребовалась операция.

Переходим дальше. У меня бывает бессонница, но я хорошо с ней справляюсь, однако все равно по ночам сплю плоховато. Однако в этой квартире, едва я ложусь спать, на меня словно падает туман, я засыпаю практически мгновенно.

И когда я сплю тут, я осознаю, что я сплю, это как осознанные сны. При этом я вижу во сне странные сны про падающие стены или как я лежу в окружении мебели, но при этом нахожусь в загадочном лесу. Других домов вокруг меня нет. А поезд все еще есть.

Мне очень темно и страшно, когда я сплю и вижу такое. Иногда во сне надо мной парит темное облако, всего в нескольких дюймах от моей головы.

И наконец еще одна вещь. Тут происходят жуткие события. Полы скрипят, словно по ним кто-то ходит, и они скрипят, когда я вообще не двигаюсь. Однажды ночью, когда я спала, внезапно открылось окно в спальне. А когда я готовлю на кухне, я ощущаю, что позади меня кто-то стоит.

Но самое худшее, хуже всего, это когда оно меня трогает. Необъяснимое. И это не мягкие касания. Первый раз оно дотронулось до правой ноги чуть выше колена. Это был ясный день и я стояла рядом с кроватью и складывала белье. При этом я услышала скрип, словно кто-то ходит по полу.

Фото синяков в форме человеческой ладони на ноге автора этой истории

Первый случай я проигнорировала, но потом оно случилось снова и теперь уже меня цапнуло сильнее. И снова был скрип. Оно так сильно схватило меня над коленом, что я вскрикнула и напугалась до смерти. Я не понимала, что происходит.

На моей ноге сейчас можно увидеть четкие отпечатки синяков от большого пальца и еще двух пальцев. Я всего 5 дней прожила в этой квартире. У меня уже нет денег арендовать другое жилье и мне приходится лишь ждать срока, когда освободится моя квартира.

Я не знаю, что мне теперь делать с этим. Я ощущаю это как нечто совсем иное, это хуже, чем все, что я испытывала ранее. Я плачу, когда пишу это и не знаю, как с этим справиться".