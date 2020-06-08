Неожиданное открытие: Дети с черными глазами приходят лишь к определенным людям

08.06.2020, 7:15, Разное

Исследователь аномальных явлений Ник Редферн проанализировал феномен Детей с Черными глазами и выяснил очень любопытную деталь, оказывается они приходят не к кому попало, а к конкретным людям.

Людям, которые незадолго до их визита увлеклись оккультными науками, демонологией и прочим подобным вещам.

Исследователь упоминает, что сначала он обратил внимание на два случая встречи с Детьми с черными глазами, которые произошли в 2006 году и хранились в его архивах. В них упоминалось, что оба раза очевидцами оказались люди, которые за несколько месяцев до того увлеклись демонологией.

После этого исследователь решил проверить три случая наблюдения Детей в Черном из Алабаме, которые произошли в 2015 году, и там все трое очевидцев тоже оказались связаны с оккультизмом.

Потом Редферн начал еще более тщательно проверять современные случаи наблюдения Детей в Черном из своих архивов (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

"Очень неохотно некоторые из очевидцев признавались мне в том, что у них была связь с оккультизмом или демонологией. А другие действовали так неуклюже при моих расспросах, что подтверждали мои подозрения о том, что у них тоже имелись подобные связи. После этого я заметил потрясающую картину, которая начала развиваться. Это показывает, что как минимум часть очевидцев или большинство из них были выбраны Детьми с черными глазами не случайно".

Феномен Детей с Черными глазами достаточно новый и начал встречаться лишь в последние 20 лет. Как правило истории о них достаточно однотипные – странные дети, одетые в темные балахоны или толстовки в капюшонами, стучаться в частный дом или подходят к водителю машины на парковке, после чего просят впустить их в дом, чтобы позвонить, или подвезти их до дома.

Они могут рассказывать, что потерялись или отстали от взрослых, но самое главное для них ПРОНИКНУТЬ в дом или машину и оказаться рядом с вами на вашей территории. Что будет, если их впустить к себе, неизвестно, но предположительно что-то зловещее, потому что если этим детям с совершенно черными глазами отказать, они становятся очень злыми, могут начать угрожать или даже агрессивно ломиться в дом или в машину.

Дети с Черными глазами считаются типичной современной городской легендой, так как нет никаких доказательств их реального существования. Однако многочисленные очевидцы не просто так рассказывают о том, что видели их, они крайне напуганы их визитом и не понимают, с чем столкнулись. При этом они явно не ищут славы – очевидец встречи с Детьми с Черными глазами это не похищенный НЛО и даже не очевидец йети, журналисты ими как правило не интересуются.

В течении многих лет различные исследователи паранормальных явлений считали, что Дети с Черными глазами выбирают своих жертв случайно, то есть ею может стать любой человек. Однако если поверить Нику Редферну, то выбор их полностью осознан – их цель люди, ставшие поклонниками оккультизма.

Один из недавних случаев встречи с Детьми с Черными глазами из архива Редферна произошел в 2016 году с парнем по имени Тимоти, живущим в Пасадене, штат Калифорния. Однажды поздним вечером в дверь его квартиры громко постучались и когда он открыл дверь, то заметил на пороге двух подростков, одетых в черные толстовки.

У них была чрезвычайно бледная кожа и крупные глаза, в которых вообще не было видно белка. Они были полностью черными. Дети начали просить Тимоти дать им еды, однако он ощутил, словно они пытаются телепатически залезть в его голову и тут же захлопнул перед ними дверь.

Незадолго до этого визита Тимоти начал увлекаться тематикой оккультизма, темной магии, а также историями о паранормальных явлениях. В частности он как раз начал читать книгу "Зеркало магии", где были разделы "Происхождение алхимии", "Спор о ведьмах", "Волшебники средневековья", "Магические превращения" и тд.

В 2013 году практически то же самое произошло с Брендой из Нью-Йорка. 3 января в ее дом постучали две девочки-подростка, у которых она тут же заметила черные глаза и не пустила их в дом.

Когда Ник Редферн связался с ней и начал расспрашивать о том, не читала ли она книги о магии и оккультизме незадолго до визита тех девочек, Бренда замялась, но потом рассказала, что читала книгу "Черные искусства" автора Ричарда Кавендиша, выпущенную в 1967 году. В книге рассказывалось о знаменитых алхимиках и оккультистах вроде Джона Ди или Эдварда Келли.

Изучив подобным образом еще немало историй о встречах с Детьми с Черными глазами, Ник Редферн обнаружил 17 (!) современных случаев, когда эти дети приходили к людям, увлекшимся оккультными вещами. По его словам, это уже отчетливо видная тенденция.