Певцов растрогал обращением к умершему сыну

08.06.2020, 7:15, Разное

Артист впервые стал отцом в 1990 году. Дмитрий Певцов

состоял в незарегистрированных отношениях с однокурсницей Ларисой Блажко. Влюбленные

учились в ГИТИСе. Лариса и Дмитрий назвали сына Даниил.

Певцов и Блажко расстались не на хорошей ноте. Из-за

конфликта артист не хотел общаться с наследником. Спустя годы знаменитость

сильно об этом пожалела.

В одном из интервью Дмитрий Певцов признался, что наладить

отношения с отпрыском его заставила супруга Ольга Дроздова. “Это один из моих

больших грехов. То, что я не признавал Даню”, – поведал актер.

Певцов смог завоевать расположение сына. Дмитрий и Даниил вместе работали в кино. По словам артиста, с повзрослевшим отпрыском у него было много

общих тем.

В 2012 году сын Певцова скончался из-за несчастного случая.

Даниил выпал с третьего этажа. Парень девять дней пробыл в коме. 3 сентября он

умер. Отпрыску знаменитость было всего 22 года.

В личном инстаграм-аккаунте Дмитрий Певцов почтил память наследника.

5 июня артист опубликовал архивное фото Даниила. “Данечка! С днем рождения!” –

коротко написал он. В комментариях подписчики выразили соболезнования

знаменитости. Пост растрогал инетрент-обывателей.

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Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 5 Июн 2020 в 3:41 PDT

Напомним, у Дмитрия Певцова есть сын Елисей, который появился на свет в 2007 году. Наследника артисту подарила нынешняя супруга Ольга Дроздова.