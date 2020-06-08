 

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь начинают новую жизнь

08.06.2020, 7:14, Разное

 в Новой Зеландии

By Izer / June 6, 2020

Бывший шпион и его дочь, отравленные агентами российской  военной разведки, начали новую жизнь в Новой Зеландии.

По сообщению Sunday Times of London, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обосновались в стране после того, как более года провели  в  безопасном  убежище окруженные агентами британской  МИ-6.

В марте 2018 года они были найдены без сознания на скамейке в парке в британском городе Солсбери. Как выяснилось,  пара была  отравлена  “Новичком, нервно-паралитическим веществом советской эпохи, который был нанесен  российскими агентами на дверную ручку  их дома.

Скрипаль, когда-то российский шпион, вступил в бой со своими прежними коллегами  в 1990-х и 2000-х годах, став  двойным агентом на  стороне  англичан.

Отец и дочь, пережившие  нападение,  еще долгое  после него  находились  в опасности.

РФ имеет долгую историю нападений на своих  врагов за границей. В 2006 году российский диссидент Александр Литвиненко был отравлен полонием в Лондоне.

Несмотря на то, что они останутся “под радаром” на всю оставшуюся жизнь, Скрипали  все же поддерживают связь со своими старыми соседями, Роуз Кэссиди и  его  женой Мо, которые получили в декабре рождественское письмо от них.

«Приятно знать, что они помнят  о нас», – сказал Кэссиди Sunday Times. «Но я не думаю, что мы увидим их снова».



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