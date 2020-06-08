Экс-боевик ИГ признался в работе на спецслужбы Британии против России

08.06.2020, 7:08, Новости дня

Спецслужбы Великобритании заставляли работать на себя сирийских радикалов, поручая им собирать информацию о военных объектах РФ в Сирии, сообщил бывший боевик террористической группировки «Исламское государство» Мухаммед Хусейн Сауд.

«Британцы это узнали через посредников и сказали: «Будешь работать как шпион. Мы тебе поможем. Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым. Задание – фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий. Я должен был отправлять снимки через интернет», – передает ТАСС слова Сауда.

Бывший боевик признался, что с сотрудниками британских спецслужб встретился в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией, где находится военная база США. Туда он бежал из Пальмиры, где какое-то время был вынужден работать на ИГ.

Сауд рассказал, что специалистам из Соединенного Королевства была нужна информация о «важных объектах РФ и Сирии», в частности об охране, чтобы в дальнейшем устроить теракт. По его словам, командиром отряда шпионов британцы сделали бывшего туристического гида из Пальмиры, который знал несколько языков.

Коснувшись своего прошлого, бывший экстремист сообщил, что группировка ИГ* заставляла гражданское население сотрудничать с ней под страхом смерти.

«До войны я работал в городском управлении Пальмиры – убирал мусор в городе. Когда боевики ИГ* захватили Пальмиру, они сказали всем рабочим: «Либо вы будете работать с нами, либо мы будем отрезать головы. Другого варианта нет», – отметил Сауд, уточнив, что влился в ряды ИГ* в 2015 году.

Террористы вместе с ним завербовали многих жителей Пальмиры, приказав им отвозить за город тела жертв кровавых расправ, в числе которых были как солдаты, так и представители местного населения.

В составе ИГ* Сауд находился до 2016 года. Он решил бежать в провинцию Ракка, когда террористы убили его брата.

«Там был командир отряда, сириец. Бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата в размере 300 долларов в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам», – рассказал Сауд.

Напомним, в январе премьер Британии Борис Джонсон заявил, что нормализации отношений Москвы и Лондона не будет, пока РФ «угрожает» безопасности Соединенного Королевства и ее союзников.