Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

08.06.2020, 7:05, Новости дня

Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей авиакомпаний. На начальном этапе речь идет о перелетах в 15 стран.

В первую очередь планируется открыть границы с государствами ЕАЭС и СНГ. При этом рейсы, относящиеся к бизнес-авиации, можно будет совершать почти во все страны.

Сначала полеты возобновят несколько крупных перевозчиков. Главные условия — стабильное сокращение выявленных случаев COVID-19 и соблюдение строгих санитарных правил на борту.

Из-за пандемии коронавируса РФ в конце марта полностью прекратила международное авиасообщение за исключением чартеров по возвращению домой россиян. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, число рейсов в апреле-мае рухнуло на 90 процентов по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает телеканал "Россия 24".