 

Коронавирусом в мире заразились 7 млн человек

08.06.2020, 6:51, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 009 065 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 402 730 человек, выздоровел 3 140 721.

В США число инфицированных достигло 1 942 363, умерло 110 514, излечилось 506 367 человек.

В Бразилии заболело 691 758 человек, 36 455 умерших и 283 952 излечившихся.

Далее следует Россия – 467 073 инфицированных, 5851 умерший и 226 272 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело уже 287 621, умерло 40 625 человек. По летальности Британия находится на втором месте после США.

Индия по числу инфицированных опередила Испанию и Италию – сейчас там 257 486 заболевших и 7207 умерших. Она находится на пятом месте.

Саудовская Аравия пересекла отметку в 100 тыс. заболевших – там инфицированы 101 914, умерли по официальной статистике 712 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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