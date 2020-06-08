 

Мнение: Расист Черчилль и атака британской легкой кавалерии

08.06.2020, 6:32, Разное

Тут интересовались статуей Черчилля.
Пока что только изрисовали и обложили картонками. Пока что.
Находившаяся рядом полиция не препятствовала и отошла от памятника, пока его разрисовывали.

На тему Черчилля и расизма.
Пропагандистские плакаты Японской Империи, которые распространялись на территории Индии. Иронично, но по части расизма в отношении азиатских народов, тогдашние японцы не слишком отличались от англичан, но конечно про свое отношение к покоренным народам, они умалчивали, сосредотачиваясь на критике британских расистов и империалистов.


Британские расисты и угнетатели уничтожили индийскую промышленность.


Они же уничтожили хлопковую промышленность.


Паук в паутине.


Черчилль с женой уплетают за обе щеки во время Великого Бенгальского Голода, хотя давайте назовем это Британским Голодомором.


Надпись на плакате "Побей дъявола палками и спаси Индию".


Индия при английских расистах и при свободном самоуправлении.


Черчилль пытается удержать в рабских оковах покоренные народы.

Больше плакатов на тему здесь https://qz.com/india/1599799/japans-world-war-ii-poster-propaganda-against-britain-in-india/

Кроме того, в Лондоне изрисовали массу памятников различным историческим деятелям, включая Ганди.


А вот Авраам Линкольн. Геть генерала Ли. Геть Авраама Линкольна. Геть усих!


Защитники мемориала в Плимуте.


Полицейские расисты пытаются отобрать у чернокожего последние физкультурные штаны.


Канада не невинна. Согласен. Трюдо вставанием на колени не должен отделаться.


Протесты в Лондоне.


У посольства США.


Добро пожаловать в Вестминстер.

Отдельно стоит выделить современную постановку "Атаки легкой кавалерии".


Атака легкой кавалерии. Лорд Кардиган отдал приказ и спрятался в штабе.


"…редуты русских были уже близко, казалось, ничто не сможет остановить отчаянных смельчаков".


"…легкую бригаду встретил безжалостный огонь русских пушек".


"…те, кто достиг русских позиций, увязли в редутах артиллерийской батареи".


"…по полю боя мчались лошади лишившиеся всадников".


"…перед проклятыми московитскими пушками более не осталось британских солдат, кроме мёртвых и умирающих…».


Легкая эклектика.


Титушки охраняют статую в Дарэме от протестующих.


Пора заняться историей британского колониализма.


Взгляни открытыми глазами на дивный новый мир.

Что можно пожелать всем участникам? Не останавливайтесь.

Источник: Colonel Cassad



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