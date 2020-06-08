Мнение: Расист Черчилль и атака британской легкой кавалерии

08.06.2020, 6:32, Разное

Тут интересовались статуей Черчилля.

Пока что только изрисовали и обложили картонками. Пока что.

Находившаяся рядом полиция не препятствовала и отошла от памятника, пока его разрисовывали.

На тему Черчилля и расизма.

Пропагандистские плакаты Японской Империи, которые распространялись на территории Индии. Иронично, но по части расизма в отношении азиатских народов, тогдашние японцы не слишком отличались от англичан, но конечно про свое отношение к покоренным народам, они умалчивали, сосредотачиваясь на критике британских расистов и империалистов.



Британские расисты и угнетатели уничтожили индийскую промышленность.



Они же уничтожили хлопковую промышленность.



Паук в паутине.



Черчилль с женой уплетают за обе щеки во время Великого Бенгальского Голода, хотя давайте назовем это Британским Голодомором.



Надпись на плакате "Побей дъявола палками и спаси Индию".



Индия при английских расистах и при свободном самоуправлении.



Черчилль пытается удержать в рабских оковах покоренные народы.

Больше плакатов на тему здесь https://qz.com/india/1599799/japans-world-war-ii-poster-propaganda-against-britain-in-india/

Кроме того, в Лондоне изрисовали массу памятников различным историческим деятелям, включая Ганди.



А вот Авраам Линкольн. Геть генерала Ли. Геть Авраама Линкольна. Геть усих!



Защитники мемориала в Плимуте.



Полицейские расисты пытаются отобрать у чернокожего последние физкультурные штаны.



Канада не невинна. Согласен. Трюдо вставанием на колени не должен отделаться.



Протесты в Лондоне.



У посольства США.



Добро пожаловать в Вестминстер.

Отдельно стоит выделить современную постановку "Атаки легкой кавалерии".



Атака легкой кавалерии. Лорд Кардиган отдал приказ и спрятался в штабе.



"…редуты русских были уже близко, казалось, ничто не сможет остановить отчаянных смельчаков".



"…легкую бригаду встретил безжалостный огонь русских пушек".



"…те, кто достиг русских позиций, увязли в редутах артиллерийской батареи".



"…по полю боя мчались лошади лишившиеся всадников".



"…перед проклятыми московитскими пушками более не осталось британских солдат, кроме мёртвых и умирающих…».



Легкая эклектика.



Титушки охраняют статую в Дарэме от протестующих.



Пора заняться историей британского колониализма.



Взгляни открытыми глазами на дивный новый мир.

Что можно пожелать всем участникам? Не останавливайтесь.