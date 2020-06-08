 

Трамп припомнил Пауэллу заявления про оружие массового поражения в Ираке

08.06.2020, 6:30, Новости дня

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл несет ответственности за то, что США оказались втянуты в войну на Ближнем Востоке, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

По словам Трампа, Пауэлл «несет большую часть ответственности». Он назвал Пауэлла «занудой», который «будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена».

«Пауэлл разве не говорил, что у Ирака есть «оружие массового поражения?» – приводит слова Трампа ТАСС.

Президент США подчеркнул, что такого оружия «не было», но США «ввязались в войну».

Напомним, Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера республиканцев Трампа на будущих выборах президента США.



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