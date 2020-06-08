 

Трамп припомнил Пауэллу заявления про оружие массового поражения в Ираке

08.06.2020, 6:30, Новости дня

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл несет ответственности за то, что США оказались втянуты в войну на Ближнем Востоке, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

По словам Трампа, Пауэлл «несет большую часть ответственности». Он назвал Пауэлла «занудой», который «будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена».

«Пауэлл разве не говорил, что у Ирака есть «оружие массового поражения?» – приводит слова Трампа ТАСС.

Президент США подчеркнул, что такого оружия «не было», но США «ввязались в войну».

Напомним, Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера республиканцев Трампа на будущих выборах президента США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

24.04 / В Тбилиси предсказали серьезный удар отношениям с Киевом из-за Саакашвили

22.04 / В мире: США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

29.03 / Российские военные продезинфицировали пять пансионатов для пожилых в Италии

17.05 / ЕК заявила о якобы исходящей от РФ дезинформации о коронавирусе

07.04 / В Курской области рассказали о семье, где девочки пытались отравить опекунов

21.05 / Россия заявила о претензиях к США по Договору об открытом небе

11.04 / Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения вспышки коронавируса

12.05 / Более 286 тыс. человек стали жертвами коронавируса по всему миру

02.04 / СБ ООН впервые обсудит пандемию коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска