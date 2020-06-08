 

Медики выяснили, обладатели какой группы крови более склонны к развитию ожирения

08.06.2020, 6:30, Разное

Медики выяснили, у обладателей какой группы крови риск развития ожирения более высок. Пересмотреть привычки в рационе следует носителям II группы, ведь они склонны к появлению вредных жировых отложений.
Люди, имеющие II группу крови, чаще сталкиваются с хроническим стрессом, бессонницей и ожирением. Это связано с повышенным уровнем гормона стресса кортизола в организме, от которого зависит работа тестостерона, эстрогена, гормонов щитовидной железы, артериальное давление и функции иммунной системы.

Обладатели данной группы также имеют высокую вероятность возникновения острого лейкоза и онкологии желудка, отметили специалисты, представляющие Онкоинститут Даны Фарбер. Согласно исследованиям, у людей со вторым типом биологической жидкости иммунитет является менее сильным и устойчивым к инфекциям. Они склонны также к частым простудам, аллергическим реакциям, развитию сахарного диабета, воспалению легких.



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