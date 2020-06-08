 

Редактор New York Times лишился работы из-за заметки сенатора США о протестах

08.06.2020, 6:16, Новости дня

Один из ключевых редакторов New York Times Джеймс Беннет ушел в отставку из-за материала о применении войск против демонстрантов, сообщило руководство издания.

Беннет «ушел в отставку после полемики», поводом для которой стала заметка сенатора Тома Коттона «Отправьте войска». Редактор разрешил опубликовать заявление в поддержку идеи задействования войск «против протестующих в американских городах». Коттон призывал к «подавляющей демонстрации силы для разгона, задержания и в конечном счете сдерживания нарушителей закона».

Руководство New York Times посчитало, что Беннет после этого «не сможет возглавлять команду на следующем этапе требуемых преобразований», передает ТАСС.

Свыше 800 сотрудников издания выразили протест против этой публикации. В частности, сенатора обвинили в дезинформации в связи с описанием роли в акциях протеста членов «Антифа».



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