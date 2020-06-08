 

“Слюнки потекли”: возлюбленная ублажила Жигунова странным способом

08.06.2020, 5:57, Разное

Виктория
Ворожбит попала под пристальное внимание россиян после того, как выяснилось,
что она крутит роман с любимцем публики “гардемарином” Сергеем
Жигуновым. Масло в огонь подлил тот факт, что Виктория очень похожа на бывшую
любовницу актера звезду телесериала “Моя прекрасная няня” Анастасию Заворотнюк.

Так что теперь
каждый шаг Ворожбит оказывается на виду у общественности, тем более она сама с
удовольствием демонстрирует свою жизнь в инстаграм-аккаунте. Последней публикацией девушка серьезно удивила поклонников. Для своего любимого
она приготовила весьма брутальный обед. Чтобы накормить Жигунова, был умерщвлен
настоящий дикий кабан!

“Получаем правильные аминокислоты из мяса
дикого кабана”, – похвасталась Ворожбит под красочной фотографией.

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Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit) 4 Июн 2020 в 8:23 PDT

Подписчикам понравились кулинарные изыски
Виктории, и они принялись нахваливать ее способности.

“Как вкусно, у меня даже слюнки потекли”,
“Ого, очень аппетитно выглядит”, “Поделитесь рецептом этой
вкусности!”, ” Классно, приятного Вам аппетита!” – восторгаются поклонники.



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