Как Серябкина: Фадеев представил новую музу

08.06.2020, 5:56, Разное

В конце прошлого года Максим Фадеев отправил всех вокалистов

лейбла в свободное плавание. Музыкальный деятель отметил, что не хочет тратить

силы на людей, которые не ценят его вклад в них. Некоторых артистов продюсер

обвинил в воровстве. Также он заявил, что его талант использовали.

Накануне Максим Фадеев представил новую артистку Malfa. Ею

оказалась бывшая участница группы Serebro Марианна Кочурова. Теперь девушка

выступает под псевдонимом Mayrun.

Продюсер отметил, что он и его новая муза провели большой

объем работы. Максим и Марианна экспериментировали со звуком. Фадеев уверен,

что музыка Mayrun отзовется в душах слушателя. В личном “Инстаграм” музыкальный

деятель представил публике песню девушки, которая получила название “Глубоко”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 5 Июн 2020 в 2:06 PDT

Отметим, что свежее творение лейбла Malfa вызвало горячие

споры среди поклонников Фадеева. Новый трек не оправдал ожиданий публики.

“Разве есть отличие от предыдущих девушек? Мне похоже

абсолютно и манера и голос и музыка. А я думала после вашей рекламы что то

действительно новое и фееричное. Ожидание & реальность. Унылое вышло

творение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.

ред.)”, – разнесла песню подписчица.

Максим Фадеев критику принял спокойно. “Посмотрим. Дорогу

осилит идущий! Поговорим через год!” – рассудил продюсер.

Добавим, что многие сравнили Mayrun с бывшей музой

музыкального деятеля Ольгой Серябкиной. Голоса девушек показались очень

похожими. “👍❤🔥Голос

схож с Серябкиной?”, “Не шибко большое отличие от Серябкиной 😎🙌”, – рассуждают поклонники

Максима Фадеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MÁYRUN (@_mayrun_) 16 Май 2020 в 9:26 PDT