Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

08.06.2020, 5:48, Новости дня

Высланные из Праги сотрудники Россотрудничества прилетели в Москву рейсом "Аэрофлота". Они оба от подробных комментариев отказались, предложив ориентироваться на сообщения руководства.

Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина, передает РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии. Она охарактеризовала это действие Чехии, как недружественный и в общем-то, хамский, неприличный поступок.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что последуют ответные меры. В целом историю с нашими дипломатами он назвал очень гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей.

Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел гражданин с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. Позже чешские СМИ заявили, что иностранец, прилетевший из России, является и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андреем Кончаковым.

В конце мая глава МВД Чехии заявил, что так и не получил ни от одного ведомства никаких подтверждений этих данных. Более того, назвал эту псевдосенсацию чешских СМИ недобросовестной и призвал наказать виновных.