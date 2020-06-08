 

В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

08.06.2020, 5:48, Новости дня

В центре Брюсселя мирная акция против расизма переросла в столкновения. Радикально настроенные активисты закидали камнями и бутылками полицейские автомобили.

После этого они начали громить магазины. В соцсетях появились кадры разграбленных ювелирных бутиков.

Помимо этого, часть демонстрантов забралась на постамент памятника королю Леопольду Второму и начала скандировать "убийца", размахивая флагом Демократической республики Конго. Всего, по данным полиции, в протестах приняли участие 10 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Зоозащитники выкупили по окончании карьеры фотомодели львицу Киару

22.05 / В Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек

28.04 / Средства ФНБ разрешили вкладывать в китайские гособлигации и юани

05.04 / Препарат от малярии, армия в Нью-Йорке, испытания на животных: мир продолжает борьбу с COVID-19

04.06 / “Аэроэкспресс” вернет в июне все отмененные рейсы

21.04 / В “Почте Mail.Ru” появится аналог Zoom

14.04 / Власти Кемеровской области запретили жителям выезжать из региона

20.05 / В Санкт-Петербурге временно запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза

13.05 / Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн

07.05 / Исследователь коронавируса убит под Питтсбургом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска